Nahostkonflikt Viele Tote nach Angriff auf Lager nahe Rote-Kreuz-Klinik in Rafah

Israel hat bereits früher Orte in der Nähe der „humanitären Zone“ in Al-Muwasi bombardiert, einem ländlichen Gebiet an der Mittelmeerküste, wo in den vergangene Monaten ausgedehnte Zeltlagern errichtet worden sind. Erst vor weniger als einem Monat hatte ein israelischer Angriff ein Feuer in einem Lager für vertriebene Palästinenser ausgelöst, bei dem nach palästinensischen Angaben mindestens 45 Menschen getötet wurden.