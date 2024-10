Nahostkonflikt Ein Jahr Krieg und nur Verlierer

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas skizzierte vor der UN-Vollversammlung in New York einen Zwölf-Punkte-Plan für den Tag danach in Gaza. Dazu gehörten ein vollständiger Abzug Israels, eine palästinensische Verwaltung für die mehr als zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens und eine UN-Friedenskonferenz. Andere Vorschläge, die in den vergangenen Monaten präsentiert wurden, sehen die Entsendung einer internationalen Friedenstruppe und ein milliardenschweres Wiederaufbauprogramm für den Gazastreifen vor, an dem sich arabische und europäische Länder beteiligen könnten.