Israel und Hamas Wie Videos im Krieg im Nahen Osten eingesetzt werden

In dem Video sind Aufnahmen der Körperkamera eines Soldaten zu sehen, die einen der Tunnel zeigen sollen. Die Wände sind mit Zement ausgekleidet, der Schacht teilweise mit Sand gefüllt. Ein weiterer Clip zeigt dem Anschein nach die Öffnung eines Tunnels in offenem Gebiet in der Nähe beschädigter Gebäude. Zudem gibt es Aufnahmen von Baggern und Bulldozern, die sich in die Erde graben, außerdem von Explosionen, die offenbar Tunneleingänge zerstören. Militärsprecher Daniel Hagari sagte, die Armee habe seit dem Beginn des Krieges 130 Tunnel zerstört.