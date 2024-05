Nahost-Krieg Internationale Empörung und Kritik nach Israels Angriff auf Rafah

Ein israelischer Luftangriff auf die Gaza-Grenzstadt Rafah, bei dem palästinensischen Angaben zufolge mindestens 45 Menschen in einem Zeltlager für Kriegsflüchtlinge getötet wurden, ist international auf massive Kritik gestoßen. Deutschland, Frankreich und die EU forderten Israel am Montag auf, das Urteil des höchsten UN-Gerichts von Freitag umzusetzen und seine Offensive in Rafah zu stoppen. Diese Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) müssten „natürlich befolgt werden“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock vor Beratungen mit ihren EU-Amtskollegen in Brüssel. Das humanitäre Völkerrecht gelte für alle, auch für die israelische Kriegsführung.