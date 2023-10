Explosion in Gaza-Stadt Hunderte Tote in Krankenhaus befürchtet – Israels Armee weist Verantwortung zurück

Das der islamistischen Hamas unterstellte Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, in der Klinik seien Tausende Flüchtlinge aus dem Norden der Küstenenklave untergebracht. Die Ereignisse lösten spontane Proteste in der arabischen Welt aus. Genaue Opferzahlen waren am Dienstagabend zunächst nicht bekannt. Israel wies die Verantwortung von sich und machte die Extremistengruppe Islamischer Dschihad verantwortlich. Am späten Dienstagabend sagte Jordanien einen für Mittwoch geplanten Vierergipfel und US-Präsident Joe Biden und führenden Politikern des arabischen Raums ab. Dort solle Biden mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi, dem jordanischen König Abdullah II. sowie Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas über die humanitäre Notlage für Zivilisten im Gazastreifen sprechen.