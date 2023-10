Raketenalarm in Israel Kanzler muss kurz vor Start aus Flugzeug flüchten

Nach seinem Besuch in Israel ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Nacht zum Mittwoch in Kairo eingetroffen. Der Flug von Scholz und seiner Delegation hatte sich wegen eines Raketenalarms in Tel Aviv verzögert. Die Passagiere mussten daher das Flugzeug verlassen. Scholz wurde in ein Gebäude gebracht, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Rollfeld auf den Boden zu legen.