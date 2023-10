Vor befürchteter Bodenoffensive Fieberhafte Vermittlungsversuche vor drohender Nahost-Eskalation

Angesichts einer möglichen israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen und eines befürchteten Eingreifens der Hisbollah-Miliz laufen unter Hochdruck internationale Vermittlungsversuche. Bundeskanzler Olaf Scholz traf am Dienstag in Tel Aviv ein, US-Präsident Joe Biden wird dort am Mittwoch erwartet. Zudem wird Jordanien Staatsmedien zufolge am Mittwoch einen Vierer-Gipfel ausrichten, zu dem Biden, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi und Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas erwartet werden. Im Gespräch ist auch ein Gipfeltreffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs am Samstag in Ägypten, gegen das es angesichts der derzeitigen Besuche aber auch Einwände gibt. Der Zivilschutz im Gazastreifen berichtete am Abend von mehr als 500 Toten, nachdem Israel eine Klinik beschossen habe.