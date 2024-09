Nahostkonflikt Tote bei Israels Einsatz im Westjordanland

Der israelische Armeeeinsatz gegen islamistische Extremisten im Westjordanland dauert an. Bei einer Militäraktion in Tubas im Norden des Gebiets kamen fünf Palästinenser ums Leben, als ihr Auto von einer israelischen Rakete getroffen worden sei, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Israels Armee sprach von Militanten, die getötet worden seien.