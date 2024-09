US-Außenminister Verhandlungen über Waffenruhe laut Blinken „zu 90 Prozent erledigt“

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel und die radikalislamische Hamas gedrängt, ein fast fertiges Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen abzuschließen. „Nach dem, was ich gesehen habe, sind 90 Prozent erledigt“, sagte Blinken am Donnerstag in Bezug auf die Fortschritte bei den Verhandlungen. „Es liegt wirklich an beiden Parteien, in den verbleibenden Fragen zu einem Ja zu kommen“, fügte er hinzu.