Internationaler Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Netanjahu und Hamas-Führung beantragt

„Das ist eine vollständige Verzerrung der Realität“, sagte Netanjahu am Abend in einer auf der Plattform X veröffentlichten Videobotschaft. Der israelische Ministerpräsident stellte den gegen ihn laufenden Antrag auf Haftbefehl als Beispiel eines „neuen Antisemitismus“ dar und stellte jeden in einen Zusammenhang mit propalästinensischen Proteste an Hochschulen.