Wegen Gaza-Verbrechen Internationaler Strafgerichtshof beantragt Haftbefehl gegen Netanjahu

Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag hat nach eigenen Angaben Haftbefehle für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dessen Verteidigungsminister Joav Galant und den Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, beantragt. Karim Khan sagte am Montag, er glaube, dass Netanjahu, Galant und drei Hamas-Führer für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen und in Israel verantwortlich seien.