Möglicher Vergeltungsschlag Nahost-Diplomatie stemmt sich gegen Ausweitung des Krieges

Die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region droht, seitdem vor zehn Tagen zwei führende Köpfe der Hamas und der Hisbollah bei Angriffen getötet wurden. Der Auslandschef der Hamas, Ismail Hanija, starb bei einer Explosion in seinem Zimmer in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran. Fuad Schukr, eine Art Militärchef der Hisbollah, war wenige Stunden zuvor durch einen Luftangriff in Beirut ums Leben gekommen. Seine gezielte Tötung reklamierte Israel für sich. Zum Mordanschlag auf Hanija äußerte es sich nicht. Teheran und die Hamas sehen allerdings die Urheberschaft Israels als gegeben an. Für beide Tötungen haben der Iran und die Hisbollah massive Vergeltung angedroht.