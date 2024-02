LIVE Nahostkonflikt im Newsblog UN-Experten warnen vor Waffenlieferungen an Israel

Jerusalem/Gaza · Vor dem Hintergrund früherer Vorfälle sei zu erwarten, dass geliefertes Material zur Verletzung des Völkerrechts in Gaza eingesetzt werde. UN-Experten raten von Waffenlieferungen ab. Und: Der Anführer der Huthi-Miliz aus dem Jemen hat mit einer Ausweitung der jüngsten Angriffe auf Schiffe in der Region gedroht. Er kündigte eine Eskalation der Meeresoperationen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

23.02.2024 , 12:42 Uhr

(RP)