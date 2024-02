LIVE Nahostkonflikt im Newsblog Baerbock zum fünften Mal seit Beginn des Gazakriegs in Israel

Jerusalem/Gaza · Annalena Baerbock ist wieder in Israel. Bei dem Gespräch in Jerusalem am Mittwoch dürfte es auch um die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas in Rafah im südlichen Gazastreifen gehen. Alle Entwicklungen im Newsblog

14.02.2024 , 13:40 Uhr

(RP)