„Kein Zurück zum Status quo“ Biden setzt sich für Zwei-Staaten-Lösung ein – Mission Impossible?

„Es gibt keinen Weg zurück zum Status quo, wie er am 6. Oktober war“, sagte er vor Journalisten mit Blick auf den Tag vor den blutigen Massakern von Hamas-Kämpfern auf israelischem Boden, die den jetzigen Krieg auslösten. Dem Weißen Haus zufolge übermittelte Biden Netanjahu in der vergangenen Woche in einem Telefonat dieselbe Botschaft. Kein Zurück zum Status quo bedeute, so der Präsident, „dass es, wenn diese Krise vorbei ist, eine Vision von dem geben muss, was als Nächstes kommt. Und nach unserer Auffassung muss es eine Zwei-Staaten-Lösung sein.“