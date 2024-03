Westjordanland Abbas ernennt Berater Mustafa zum palästinensischen Regierungschef

Mustafa wurde 1954 in der Stadt Tulkarem im Westjordanland geboren und promovierte an der George Washington University in Betriebswirtschaft und Wirtschaftskunde. Er hatte mehrere ranghohe Positionen bei der Weltbank und war schon stellvertretender Regierungschef und Wirtschaftsminister. Derzeit ist er Vorsitzender des Palästinensischen Investmentfonds.