Irans „Achse des Widerstands“ Das sind die politisch-militärischen Akteure im Nahen Osten

Eine klare Struktur in der „Achse“ gibt es nicht. Teheran sieht sich zugleich als ein Mitglied wie auch als deren Anführer. Die anderen Mitglieder unterstützt der Iran in unterschiedlichem Maß mit Geld, Waffen sowie politisch. Im Gegenzug bekommt Teherans Führung dafür einen gewissen Einfluss auf deren Handlungen. Einige Mitglieder folgen sehr genau den iranischen Anweisungen, andere handeln unabhängiger. Nach einer US-Schätzung von 2020 finanzierte der Iran die Partner in diesem Bündnis seit 2012 mit mehr als 16 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro).