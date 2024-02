Nach Terror-Vorwürfen Prüfung von UN-Palästinenserhilfswerk startet

UNRWA ist seit einigen Wochen in den Schlagzeilen, weil Israel einem Dutzend Mitarbeiter der Organisation vorwirft, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Zudem behauptet Israel, das Hilfswerk sei komplett von der Hamas unterwandert. Mehrere westliche Länder haben wegen der Anschuldigungen ihre Zahlungen an UNRWA eingefroren, darunter die beiden größten Geldgeber, die USA und Deutschland. UN-Generalsekretär António Guterres versprach umfassende Aufklärung. Die Zusammenarbeit mit mehreren Angestellten sei sofort beendet worden.