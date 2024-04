Nach Irans Angriff auf Israel Warnungen vor Eskalation in Nahost – und gestiegener Risiken in Deutschland

Unterdessen befürchtet Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auch Auswirkungen des Angriffs auf die Sicherheitslage in Deutschland. „Was wir am Wochenende erlebt haben ist eine brandgefährliche Eskalation im Nahen Osten durch den furchtbaren Angriff des Irans, des dortigen Mullah-Regimes auf Israel. Das verurteile ich aufs Schärfste. Es geht jetzt dort um Deeskalation“, sagte Faeser. „Wir sehen natürlich bei Gewaltspiralen im Nahen Osten leider auch Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland. Das haben wir nach dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas auf Israel seit letztem Oktober gesehen. Und das gilt es jetzt zu vermeiden“, so die Ministerin. „Für uns ist wichtig, dass die Behörden sehr genau hingucken: Was wird zum Beispiel in den sozialen Medien gepostet“, fügte Faeser hinzu. Sie betonte zugleich: „Wir haben keine unmittelbare Gefahr, die uns bevorsteht, aber selbstverständlich führen diese Gewalteskalationen aus dem Nahen Osten auch möglicherweise zu einer höheren Gefährdung der Jüdinnen und Juden in Deutschland“, sagte Faeser. Mit Blick auf das umstrittene Islamische Zentrum Hamburg (IZH), das nach dem Angriff Irans am Wochenende wieder verstärkt in den Blick geraten war, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums, dass die Auswertung von beschlagnahmten Beweismitteln nach Durchsuchungsmaßnahmen laufe. Es handele sich um ein rechtsstaatliches Verfahren, das sehr intensiv geführt werde.