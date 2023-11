Nach Hamas-Terrorangriff auf Israel Erste Freigelassene berichten von ihrer Geiselhaft

Die Menschen sind während ihrer fast siebenwöchigen Geiselhaft nicht immer in unterirdischen Räumen festgehalten. „Sie wurden immer mal an einen anderen Ort gebracht“, sagte Raviv. Die Wachen hätten einigen der Geiseln erlaubt, manchmal israelisches Radio zu hören. So habe Ruti Munder noch in der Geiselhaft erfahren, dass ihr Sohn Roi bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober getötet worden war.