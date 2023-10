Ungewissheit um entführte Israelis Familien sorgen sich um vermisste Geiseln

In Panik drehten sie um und fuhren in die entgegengesetzte Richtung. Doch auch auf den Straßen gen Süden wimmelte es von bewaffneten Angreifern. Die Freunde kletterten aus dem Wagen und rannten vom Grenzzaun weg in Richtung Osten. Im Kibbuz Reim fanden die Gejagten einen Betonbunker, in den sie sich drängten. Rotem Neumann teilte mit einem Freund noch per Textnachricht ihren Standort, damit auch er in den Schutzraum kommen konnte. Doch bald darauf durchlöcherten die Terroristen den Bunker mit Kugeln.