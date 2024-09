Nach Explosionen im Libanon Mutmaßlicher ungarischer Pager-Hersteller schweigt

Nach Angaben der Firma Gold Apollo in Taipeh hat die ungarische Firma BAC die Funkgeräte entworfen und gefertigt. „Gemäß einer Vereinbarung ermächtigen wir BAC unser Markenzeichen für den Verkauf von Produkten in bestimmten Regionen zu nutzen, aber Design und Herstellung werden vollständig von BAC übernommen“, teilte Gold Apollo auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch das in Medienberichten genannte Modell AR-924 werde von BAC produziert und verkauft.