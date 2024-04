Nahostkonflikt Mutmaßlich türkischer Attentäter bei Anschlag in Jerusalem erschossen

Tel Aviv · Bei einer Messerattacke auf einen israelischen Grenzpolizisten in Jerusalem ist ein mutmaßlich türkischer Staatsbürger am Dienstag erschossen worden. Was bisher dazu bekannt ist.

30.04.2024 , 13:48 Uhr

Israelische Polizisten stehen in Jerusalem Wache, nachdem es dort zu einem Messerangriff gekommen ist. Foto: AP/Mahmoud Illean

Der Verdächtige habe im Bereich der Altstadt mit einem Messer auf den Polizisten eingestochen und ihn verletzt, teilte die israelische Polizei mit. Sicherheitskräfte hätten den Angreifer „ausgeschaltet“. Der Mann sei später für tot erklärt worden. Es handele sich um einen 34-jährigen Türken. Die Nachrichtenseite „ynet“ berichtete, der Mann sei am Montag über Jordanien als Tourist eingereist. Ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem sagte, man prüfe den Bericht. Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei waren zuletzt vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs extrem angespannt.

(aku/dpa)