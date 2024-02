Mit Einschränkungen Musks Starlink-Internet darf in Israel und Gaza eingesetzt werden

Elon Musks Satelliten-Internetdienst Starlink darf künftig mit Einschränkungen auch in Israel und im Gazastreifen genutzt werden. So werden unter anderem israelische Behörden auf Starlink zurückgreifen können, wie Kommunikationsminister Shlomo Karhi am Mittwoch mitteilte. Im Gazastreifen werde der Einsatz für humanitäre Zwecke zugelassen – und in jedem Einzelfall erst nach einer Freigabe durch israelische Sicherheitsbehörden, schrieb Karhi auf der Plattform X, ehemals Twitter.