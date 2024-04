Eskalation in Nahost Iranische Eliteeinheiten entern Schiff im Golf von Oman

Die „MSC Aries“ war zuletzt am Freitag vor Dubai auf dem Weg in die Straße von Hormus geortet worden. Das Schiff hatte seine Ortungsdaten ausgeschaltet, was bei Schiffen mit israelischer Beteiligung, die durch die Region fahren, üblich ist. Zodiac Maritime ist Teil der Zodiac-Gruppe des israelischen Milliardärs Eyal Ofer.