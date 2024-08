Beteiligung des Bundeswehr Deutschland muss Israel beistehen – auch militärisch

Deutschland hat seine Staatsräson mit der Existenz des jüdischen Staates verbunden. Was heißt das in einer Situation extremer militärischer Bedrohung durch das Mullah-Regime und dessen Spießgesellen in Gaza, Libanon und im Jemen? Ganz klar, Deutschland muss an der Seite Israels stehen und zur Not auch militärisch Beistand leisten. Alles andere würde die vollmundige Erklärung der beiden Kanzler Angela Merkel und Olaf Scholz als reines Lippenbekenntnis entlarven, die den Realitätstest nicht besteht.