Nahostkonflikt Mindestens 31 Journalisten im Gaza-Krieg getötet

Auf diesem von der Agentur Reuters zur Verfügung gestellten Foto posiert Issam Abdallah, ein Videofilmer der Nachrichtenagentur, für ein Selfie während seiner Arbeit in Maras, Türkei, am 11. Februar 2023. Abdallah wurde am Freitag, den 13. Oktober 2023, im Libanon getötet, als eine Granate in eine Gruppe von Journalisten einschlug, die über die Kämpfe an der Grenze zu Israel im Südlibanon berichteten. Weitere Journalisten wurden bei dem Vorfall verletzt.

Foto: dpa/Issam Abdallah