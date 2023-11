Laut ARD-Umfrage Dreiviertel der Deutschen verfolgt Nahost-Konflikt mit Sorge

Eine große Mehrheit der Deutschen verfolgt die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten mit Besorgnis. In einer repräsentativen Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend erklärten fast drei Viertel der Befragten (74 Prozent), die Geschehnisse im Gaza-Streifen und in Israel würden sie sehr stark oder stark bewegen, wie der WDR am Donnerstag in Köln mitteilte. 22 Prozent gaben an, die Ereignisse bewegten sie weniger stark oder gar nicht.