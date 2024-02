Militärschläge gegen Milizen im Nahen Osten Die Rache der Amerikaner

Russland verurteilt derweil die US-Luftangriffe im Irak und in Syrien. Der UN-Sicherheitsrat müsse sich mit der jüngsten Entwicklung beschäftigen, fordert die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Samstag „Es ist offensichtlich, dass die Luftangriffe absichtlich darauf zielen, den Konflikt noch weiter anzuheizen.“ Mit Attacken auf Einrichtungen angeblich pro-iranischer Gruppen im Irak und in Syrien versuchten die USA, die größten Länder der Region in den Konflikt hineinzuziehen, so Sacharowa.