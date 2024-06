Einsatzplan beschlossen Israelische Armee droht mit Offensive im Libanon

Zuvor hatte der israelische Außenminister Israel Katz der pro-iranischen Schiiten-Miliz Hisbollah mit der Zerstörung in einem „totalen Krieg“ gedroht. „Wir stehen kurz vor dem Zeitpunkt, an dem wir entscheiden werden, die Spielregeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern“, erklärte das Büro von Katz am Dienstag. „In einem totalen Krieg werden die Hisbollah zerstört und der Libanon schwer getroffen werden.“