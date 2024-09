Eskalation im Libanon Ist das Krieg? Was Experten zum Israel-Hisbollah-Konflikt sagen

Israel bombardiert Ziele in vielen Teilen des Libanons, greift ranghohe Extremisten an und versteckt offenbar Bomben in Pagern und Walkie-Talkies, während die Hisbollah Raketen und Drohnen tief in den Norden Israels abfeuert und dadurch Gebäude und Autos in Brand steckt. Doch bislang spricht niemand von einem Krieg.