Nahostkonflikt Israel tötet Anführer der Al-Kassam-Brigade im Libanon

Sie habe sich im Zentrum des abgeriegelten Küstengebiets in einem früheren Schulgebäude befunden, teilte die Armee in der Nacht mit. Man habe zuvor Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Derweil wollen vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers auch in Deutschland Menschen an den Überfall und an den Krieg erinnern. In Berlin und andernorts sind für dieses Wochenende zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein.