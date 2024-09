Codename „Pfeile des Nordens“ Mehr als 550 Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Die Verschärfung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz dürfte eines der bestimmenden Themen bei der UN-Generaldebatte in New York sein, die am Dienstag beginnt. Die Bundesregierung rief am Montag zur Deeskalation auf. Die Lage sei „extrem angespannt“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Es käme jetzt auf „konkrete Schritte der Deeskalation“ an. Auch Russland äußerte Befürchtungen über eine mögliche Eskalation.