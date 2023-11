Vermittler melden Durchbruch 20 Geiseln sollen noch „heute“ freikommen

Zehntausende Israelis haben 50 Tage nach dem Massaker der Hamas in Tel Aviv für die Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen demonstriert. Sie versammelten sich am Samstagabend mit israelischen Flaggen und Protestschildern im Zentrum der Küstenstadt. Auf einem Banner war zu lesen: „Kein Sieg bis zur letzten Geisel.“ Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmer mit geschätzt 100.000 an. Auch in Jerusalem kam es zu Protesten.