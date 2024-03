“Tiefe Kluft“ Laut Hamas große Differenzen bei Verhandlungen mit Israel

Die Positionen zwischen beiden Seiten klafften weit auseinander, sagte am Samstag ein hochrangiger Hamas-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. „Es gibt eine tiefe Kluft zwischen den Positionen in den Verhandlungen.“ Die Hamas habe in den Gesprächen „Flexibilität“ gezeigt, sagte der mit den Verhandlungen vertraute Vertreter der islamistischen Organisation, der anonym bleiben wollte. Dies sei aber von Israel „als Schwäche“ ausgelegt worden.