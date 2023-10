„Schweres Raketenfeuer“ Neue massive Raketenangriffe der militanten Palästinensergruppen auf Israel

In den Gebieten entlang des Gazastreifens heulten die Sirenen. In der Stadt Aschkelon wurde ein Krankenhausgebäude von einer Rakete getroffen, wie eine Sprecherin der Einrichtung mitteilte. „Das Zentrum für Kindesentwicklung am Barsilai-Krankenhaus in Aschkelon ist von einem Projektil aus Gaza getroffen worden“, erklärte sie. Es gebe Schäden am Gebäude, aber keine Verletzten, sagte sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.