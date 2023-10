Laut Israelischer Armee Ein Anführer des Hamas-Angriffs getötet

An der Grenze zum Gazastreifen hat Israel inzwischen zehntausende Soldaten zusammengezogen, es wird mit einer baldigen Bodenoffensive gegen die Hamas gerechnet. Israel hatte am Freitag rund 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gazastreifens aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden des Gebiets in Sicherheit zu bringen. Die Armee forderte die Palästinenser im Norden des Gazastreifens am Samstagmittag ausdrücklich auf, bei den Evakuierungen „nicht zu zögern“.