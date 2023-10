Raketeneinschlag in Gaza-Krankenhaus Israel legt vermeintliche Beweise vor – Biden vermeidet klare Schuldzuweisung

Biden war am Vormittag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, wo Biden von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Isaac Herzog in Empfang genommen wurde. Biden will Israel nach dem Großangriff der Hamas die anhaltende Unterstützung der USA zusichern, zugleich aber humanitäre Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ermöglichen und eine Ausweitung des Kriegs in der Region verhindern.