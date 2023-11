Treffen der islamischen Staatschefs Ein Gipfel der Heuchelei

Gastgeber Saudi-Arabien und andere islamische Staaten müssen sich fragen lassen, warum der syrische Machthaber trotzdem in Riad auftreten durfte, als wäre nichts gewesen. Nicht nur die Gipfel-Teilnahme des Diktators aus Damaskus weckt Zweifel an der Glaubwürdigkeit der islamischen Initiative. Bis zum 7. Oktober kamen die Palästinenser bei vielen arabischen Politikern nur in Sonntagsreden vor.