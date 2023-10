UN-Resolution zum Nahostkonflikt Den Terror beim Namen nennen

Dabei lässt sich ja noch nicht einmal argumentieren, dass die Hamas den Palästinensern geholfen hätte. Im Gegenteil: In der Folge leidet nun die Zivilbevölkerung in Gaza – und die Chance, dass sich in Israel noch einmal Mehrheiten für einen Friedensdeal finden lassen, gehört zu den Opfern des 7. Oktobers.