Israels Offensive im Gazastreifen Die Hamas wird den Krieg überleben

Israel hat für seine Offensive im Gazastreifen ein klares Ziel gesetzt: den „absoluten Sieg über die Hamas“. So drückte es kürzlich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aus. Es ist ein Ziel, das nach dem Schock des 7. Oktober von den meisten Israelis geteilt wird. Doch ist ein Sieg über die Hamas überhaupt möglich? Kommandozentralen und Waffenlager können bombardiert, Terroristen getötet werden. Militärisch lässt sich die Hamas besiegen – die Frage ist nur: zu welchem Preis? Die USA warnen bereits: Opferzahlen und Vertreibungen in einem Ausmaß wie im Norden des Gazastreifens dürften sich im Süden nicht wiederholen. Die Herausforderung für Israels Armee ist damit immens, aber nicht unüberwindbar: Vielleicht gelingt es, eine Verständigung zum Schutz von Zivilisten zu finden; vielleicht riskiert Israel auch den Konflikt mit dem Verbündeten. In jedem Fall gilt: Physisch lässt sich die Hamas besiegen.