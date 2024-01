Verfahren in Den Haag begonnen Israel vor UN-Gericht wegen Völkermordes angeklagt

Vor dem Internationalen Gerichtshof mit Sitz in Den Haag hat am Donnerstag eine Anhörung zum Vorwurf des Völkermords gegen Israel begonnen. Die Anwälte Südafrikas forderten die Richter auf, Israel umgehend per Anordnung zu einem Stopp der Angriffe im Krieg gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen aufzufordern. Die israelische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, sie sei angewidert angesichts des Vorgehens Südafrikas. Der Klage fehle die rechtliche Grundlage, teilte das israelische Außenministerium mit.