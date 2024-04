Sieben Helfer im Gazastreifen getötet World Central Kitchen-Chef wirft Israel bewussten Beschuss vor

Nach der schlimmsten Terrorattacke in seiner Geschichte sei es an der Zeit, dass sich Israel von seiner besten Seite zeige, ergänzte Andrés mit Blick auf den von der Hamas angeführten Großangriff auf den Süden Israels am 7. Oktober, der den Gaza-Krieg auslöste. „Man kann nicht die Geiseln retten, indem man jedes Gebäude in Gaza bombardiert. Man kann diesen Krieg nicht gewinnen, indem man eine ganze Bevölkerung aushungert“.