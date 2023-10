Raketeneinschlag in Gaza-Krankenhaus Demonstranten versuchen israelische Botschaft in Jordanien zu stürmen

Nach der Raketenexplosion in einem Krankenhaus in Gaza mit Hunderten Toten kam es in mehreren muslimisch geprägten Ländern zu Demonstrationen. In Jordanien versuchten Demonstranten, die israelische Botschaft zu stürmen. Berichte über die Eroberung des Gebäudes wiesen jordanische Sicherheitskreise zurück. Im Iran versammelten sich am frühen Mittwochmorgen hunderte Demonstranten vor der britischen und der französischen Botschaft in Teheran und forderten den „Tod Englands und Frankreichs“, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.