US-Präsident Biden spricht sich für humanitäre „Pause“ im Nahostkrieg aus

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen fielen am 7. Oktober in den Süden Israels ein, richteten dort nach israelischen Angaben ein Massaker mit mehr als 1400 Toten an und verschleppten rund 240 Menschen in den Gazastreifen. Israel hat mit Luftangriffen auf das Küstengebiet reagiert, die nach Darstellung des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bislang 8800 Palästinenser das Leben gekostet haben. Mehr als 22.000 Menschen seien verletzt worden. Inzwischen sind israelische Bodentruppen nach Gaza-Stadt vorgerückt.