Biden legt Plan für Nahostkonflikt vor Nur eine Pause in einem Dauerkrieg

Trotzdem ist gut, dass Biden die Initiative übernimmt. Seit Kriegsausbruch im Oktober hatten die USA der israelischen Regierung den Eindruck vermittelt, sie könne in Gaza tun, was sie wolle. Erst seit Biden wegen des Entsetzens vieler linker und liberaler Wähler über das Leid der Zivilisten in Gaza befürchten muss, dass seine Wiederwahl im November an dem Krieg scheitern könnte, erhöht Amerika den Druck. Bidens Plan soll es beiden Konfliktparteien ermöglichen, sich zum Sieger des Krieges auszurufen und die Waffen niederzulegen. Doch der Teufel steckt im Detail. Die Todfeinde Israel und Hamas müssten sich nach dem amerikanischen Vorschlag in neuen Gesprächen auf viele Einzelpunkte einigen – eine enorme Herausforderung.