Fastenmonat beginnt am Sonntag Biden fordert Israel und Hamas zu Waffenruhe vor Ramadan auf

Das sagte Biden am Dienstag vor seinem Abflug von Camp David nach Washington. „Die Israelis haben kooperiert“, sagte er. Das Angebot für die Waffenruhe sei vernünftig. „Wir werden es in einigen Tagen wissen. Wir brauchen die Waffenruhe.“ Andernfalls werde eine „sehr gefährliche“ Situation eintreten. Der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt am kommenden Sonntag oder Montag.