Sechs Monate nach Ausbruch des Krieges Geiseln berichten von Gefangenschaft im Gazastreifen

Am Morgen den 7. Oktober drangen Bewaffnete in ihr Haus im Kibbuz Kfar Asa ein und verschleppten sie und ihren Mann Keith. Mehr als sieben Wochen habe die Hamas sie von einem Tunnel in den nächsten geschleppt, erzählt die Frau Anfang 60 mit grauen Locken und runder Brille. Während des Waffenstillstands Ende November kam Aviva Siegel im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei, ihr Mann ist bis heute in der Gewalt der Hamas.