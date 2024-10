Kundgebungen zum Jahrestag des Hamas-Angriffs Wüst warnt vor „vollständiger Eskalation“ im Nahen Osten

Ebenfalls am Sonntag gibt es in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen propalästinensische Demonstrationen, etwa in Köln und Münster. In Köln erwarten die Veranstalter an zwei Versammlungsorten 100 und 150 Teilnehmer. Für Münster hat die Polizei untersagt, dass die Parole „Vom Fluss bis zum Meer“ gerufen wird. Das Verwaltungsgericht Münster hat am Freitag einen Eilantrag des Veranstalters gegen die Verfügung abgelehnt.