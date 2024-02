Bislang keine Details Israels Militärchef kündigt Untersuchung zu Hamas-Überfall an

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat eine gründliche Untersuchung der Reaktion der Streitkräfte auf den beispiellosen Überfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober auf Israel angekündigt. „Unsere Absicht ist sehr klar“, sagte er am Dienstag im Kommando der Luftwaffe in Tel Aviv. „Zu untersuchen, und zu lernen, und den Dingen auf den Grund zu gehen, und keinen Stein auf dem anderen zu lassen.“ Wann die Untersuchung beginnen und wer sie konkret durchführen werde, sagte er nicht.